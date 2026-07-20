Bologna e la morte di Fakir | la sinistra sciacalla sui poliziotti FdI chiede chiarezza e rispetto della verità

Da secoloditalia.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo marocchino è morto ieri a Bologna durante un fermo di polizia. La notizia ha suscitato reazioni politiche, con la sinistra che ha accusato le forze dell’ordine e la destra che chiede chiarezza e rispetto della verità. La vicenda ha generato polemiche e dichiarazioni contrastanti, senza ancora dettagli ufficiali sulla dinamica dei fatti. Nessuna informazione è stata fornita sui motivi del fermo o sulle cause del decesso.

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La morte di Fakir Aberrahim, l’uomo marocchino deceduto ieri a Bologna durante un fermo di polizia, ha già fatto scatenare la messe di dichiarazioni della sinistra e i processi sommari di chi si sente in dovere di giudicare prima di conoscere la verità e per mera speculazione politica. Per Pd, Avs e M5S i due agenti e i quattro operatori sanitari indagati dalla Procura, sono già colpevoli. E l’Italia è il Paese del Far west, tra il caso Roggero, la richiesta di grazia al gioiellere e il tragico evento nella città felsinea. Su cui si indaga, e siamo appena all’inizio. Il punto fermo, il decreto sicurezza e la collaborazione della Polizia. La Procura di Bologna ha iscritto sei persone nel registro degli indagati. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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