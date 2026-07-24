Sono state diffuse clip della bodycam di un agente di polizia che mostrano una colluttazione con un soggetto, mentre altri sostengono che l’incidente non sia mai avvenuto. L’indagine è stata criticata da Anselmo, che definisce il procedimento poco trasparente. L’Ausl ha precisato di non aver mai richiesto l’intervento di un’auto medica. Oggi si svolge l’autopsia sul corpo del soggetto coinvolto.

Spezzoni della bodycam del poliziotto. Anselmo accusa: indagine non serena. L’Ausl: “Mai richiesta l’automedica”. Oggi l’autopsia. 🔗 Leggi su Bologna.repubblica.it

© Bologna.repubblica.it - Fakir, scontro sui video. “Ecco la colluttazione”, “Falso, non c’è mai stata”

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