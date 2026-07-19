Abderrahim Fakir morto ammanettato il VIDEO della colluttazione | faccia in giù polsi e caviglie bloccate le urla | Aiuto basta

Notizia in breve

È stato diffuso un video che mostra un uomo a terra, ammanettato, mentre cerca di liberarsi. Si vede che due agenti lo tengono a pancia in giù e cercano di legargli i polsi, mentre una terza persona blocca le sue caviglie. La registrazione dura circa cinque minuti ed è stata ripresa e condivisa tra i residenti di un quartiere. Nell’audio si sentono urla di richiesta di aiuto e di fermarsi.