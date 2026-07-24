La polizia ha perquisito l’abitazione di un uomo e ha tentato di portare in questura il cugino. L’avvocato ha commentato la situazione come un segno di mancanza di serenità. Nel fascicolo sono presenti testimonianze e video. La vicenda riguarda un caso di presunto reato, con le autorità che indagano e raccolgono prove. La cronista si occupa principalmente di questioni legate alla giustizia e alle ingiustizie.

Il canto delle sirene La polizia perquisisce casa sua e prova a portare in questura il cugino. L’avvocato Anselmo: «Si vede la mancanza di serenità.». Nel fascicolo testimonianze e video Cronista politico, si occupa per lo più di giustizia e ingiustizia. Ha scritto alcuni libri, l’ultimo è “La pista anarchica” (Editori Laterza) Cronista politico, si occupa per lo più di giustizia e ingiustizia. Ha scritto alcuni libri, l’ultimo è “La pista anarchica” (Editori Laterza). 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - Fakir, quando la vittima diventa il colpevole

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Morte di Abderrahim Fakir, quando il pronto intervento non funziona e diventa un caso di razzismo al contrario: devi essere minoranza sennò della tua vita non ce ne frega un c...oUn uomo è morto dopo un intervento di emergenza in cui il pronto soccorso non è riuscito a salvarlo.

Temi più discussi: Fakir, quando la vittima diventa il colpevole; Bologna, muore ammanettato dalla polizia, i pm: Fatti estesi rispetto al video, al vaglio 2 agenti; Morte Fakir, dal fermo al decesso fino agli scontri. Cos'è successo; L'uomo morto in manette, le reazioni della politica e della città: cosa è successo a Bologna.

Il massaggio cardiaco e la ventilazione con la pompa manuale per rianimarlo glieli hanno fatti, ma senza mai togliergli le manette e il laccio ai piedi. Così è morto Abderrahim Fakir. Ancora in vita, con polso e respirazioni deboli quando è finita la fase dell’arres x.com

La moglie di Fakir: Lo hanno giustiziato e ammazzato senza motivo, un crimine contro l'umanità. Nessuno lo ha aiutato reddit

Bologna: 'Contatto tra Fakir e un cittadino', poi l'azione degli agentiIl legale dei poliziotti, 'a quel punto sono dovuti intervenire'. Al Tg1 immagini della bodycam. La moglie chiede giustizia (ANSA) ... ansa.it

Perquisita la casa di Fakir, l’avvocato dei familiari Anselmo: Grave colpevolizzare la vittima. DenunciamoBologna, sarebbero stati trovati dei medicinali. Gli agenti volevano anche sentire il cugino, che abitava con Abderrahim, ma lui si sarebbe rifiutato. Un mese fa il 42enne era andato al Maggiore dopo ... ilrestodelcarlino.it