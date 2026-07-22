Morte di Abderrahim Fakir quando il pronto intervento non funziona e diventa un caso di razzismo al contrario | devi essere minoranza sennò della tua vita non ce ne frega un co

Un uomo è morto dopo un intervento di emergenza in cui il pronto soccorso non è riuscito a salvarlo. Il caso ha attirato l’attenzione su possibili discriminazioni, con accuse di razzismo al contrario, sostenendo che le persone appartenenti a minoranze ricevano meno attenzione. La vicenda ha sollevato polemiche sulla gestione delle emergenze sanitarie e sulla percezione di trattamento differenziato in base all’appartenenza etnica.

Un trauma, un forte stress, l'uso di sostanze o una malattia possono favorire l'insorgenza di psicosi in persone predisposte. I centri di ricerca più accreditati ci dicono che tra uso di psicofarmaci, droghe e cure psichiatriche una persona su tre è a rischio, indipendentemente da reddito, livello di istruzione o posizione sociale. Ma cosa ha portato alla morte di Abderrahim Fakir? Bisognerebbe interrogarsi su questo prima di far partire il circo mediatico, le emozioni indotte da un video di pochi minuti, chiedere vendetta come ha fatto una parente probabilmente fuori di sé o il sindaco che invita i bolognesi a scendere in piazza. Cosa è certo sulla morte di Abderrahim Fakir Il 19 luglio, verso mezzogiorno, alcuni residenti della zona Pilastro chiamano il 112, segnalando un uomo in forte stato di agitazione che chiede aiuto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Morte di Abderrahim Fakir, quando il pronto intervento non funziona e diventa un caso di razzismo al contrario: devi essere minoranza sennò della tua vita non ce ne frega un c...o

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Morte di Fakir a Bologna durante l'intervento della polizia. Il Viminale: Non sarà nuovo Cucchi

Notizie e thread social correlati

Morte di Abderrahim Fakir, la manifestazione a Bologna diventa un caso: Salvini accusa LeporeDopo gli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine durante il corteo per la morte di un uomo, il centrodestra critica il sindaco.

Il video della morte di Abderrahim Fakir apre nuove domande sull’intervento della poliziaUn video di oltre cinque minuti mostra gli ultimi momenti di vita di un uomo di 42 anni di origine marocchina, morto durante un intervento di polizia...

Temi più discussi: Bologna, muore ammanettato dalla polizia, i pm: Fatti estesi rispetto al video, al vaglio 2 agenti; Le domande che solleva la morte di Abderrahim Fakir - Annalisa Camilli; Così è morto Fakir: l'arrivo della volante, l'ambulanza senza medico, i soccorritori fermi fino all'ok dei poliziotti. Quegli ultimi 38 minuti; Bologna, muore uomo ammanettato da Polizia. Pm: Fatti più estesi rispetto a video online.

La morte di Abderrahim #Fakir durante un fermo di #polizia a #Bologna. Il faro della Procura anche sull’operato dei soccorritori. Intanto la città fa una prima stima dei danni dopo le devastazioni di lunedì notte. #Tg1 Giuseppe La Venia x.com

Il centro della mia città devastato dai violenti dopo la protesta per la morte di Fakir Abderrahim reddit

Morte di Abderrahim Fakir, cosa emerge dai videoLa morte di Fakir è stata ripresa dai condomini della via bolognese e dalla bodycam degli agenti: ecco quanto emerge finora dalle immagini. mam-e.it

La morte di Abderrahim Fakir a Bologna, che cosa è successo e quali sono i punti da chiarireLa morte di Abderrahim Fakir durante un intervento di polizia a Bologna, il video, le indagini della Procura, l'autopsia e i punti che restano ancora da chiarire ... famigliacristiana.it