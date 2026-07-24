Il senatore Pier Ferdinando Casini ha commentato la manifestazione in piazza Nettuno, organizzata in sostegno di Fakir e promossa dal sindaco. Casini ha criticato le polemiche sollevate contro Fakir come strumentali e ha affermato che i veri nemici sono i violenti in piazza. La discussione riguarda uno scontro tra le istituzioni e i manifestanti, con Casini che difende Fakir e il sindaco che ha promosso la manifestazione.

Senatore Pier Ferdinando Casini, sulla convocazione della manifestazione in piazza Nettuno per Fakir voluta dal sindaco Lepore siamo allo scontro istituzionale. Dal Viminale trapela che sono in corso verifiche sulla comunicazione del presidio, il Comune sostiene che era tutto regolare. Fratelli d’Italia, intanto, presenta interrogazioni a raffica. Come giudica questo muro contro muro?«È la classica tempesta in un bicchier d’acqua. Tutti sapevano della manifestazione a partire da Prefettura e Questura. Il formalismo dei legulei copre in realtà un grande polverone. È la dimostrazione che ormai degli avvenimenti non interessa quasi più a nessuno, interessa solo accendere e amplificare la polemica politica. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - Fakir, lo scudo di Casini per il sindaco Lepore: «Contro di lui polemiche strumentali. I suoi veri nemici? I violenti in piazza»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La piazza per Fakir e l’invito di Lepore, il fronte del ‘no’: “Il sindaco non strumentalizzi”A Bologna, questa sera alle 19, si svolge una manifestazione sotto il Nettuno, indetta dal sindaco per chiedere verità e giustizia sulla morte di...

Abderrahim Fakir, lo scudo penale per i poliziotti e i suoi precedenti: spaccio e incandescenza su un trenoAbderrahim Fakir è stato coinvolto in un episodio in cui è stato trattenuto a terra.

Temi più discussi: In sei coinvolti nella morte di Fakir, il pm applica lo 'scudo'; Caso Fakir, applicato lo scudo agli agenti. Cosa dice il protocollo sulle persone non collaborative (di A. Marrocco); Fakir, morto di polizia. Ma c’è già lo scudo per agenti e sanitari; La morte di Fakir e lo scudo penale, le leggi Roggero, la minaccia degli Houthi, il via all'era Burnham.

Caso Fakir - Tutto ciò che c'è da sapere sul piano del diritto: dallo scudo penale alle regole sull'uso della forza. Ne ho scritto per Valigia blu. x.com

La moglie di Fakir: Lo hanno giustiziato e ammazzato senza motivo, un crimine contro l'umanità. Nessuno lo ha aiutato reddit

Morte di Fakir, cosa emerge dalla Tac prima dell'autopsia: Polmoni pieni di sangueLa morte di Abderrahim Fakir resta sotto indagine: la Tac pre-autopsia avrebbe evidenziato una possibile compromissione delle vie respiratorie. Ora saranno gli esami medico-legali a chiarire le cause ... notizie.it

Protesta a Montecitorio contro lo scudo penale nel caso FakirCentinaia di manifestanti presidiano Montecitorio il 23 luglio per protestare contro il decreto sicurezza e l'impunità agli agenti nella morte di Abderrahim Fakir a Bologna. emmepress.com