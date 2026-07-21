Abderrahim Fakir lo scudo penale per i poliziotti e i suoi precedenti | spaccio e incandescenza su un treno

Abderrahim Fakir è stato coinvolto in un episodio in cui è stato trattenuto a terra. La contenzione utilizzata ha comportato il rischio di provocare la morte. I poliziotti e gli operatori del 118 presenti sul posto sono stati coinvolti nelle indagini, anche se lo scudo penale non li esonera dalla responsabilità. Fakir ha precedenti per spaccio e altri reati, tra cui un episodio di incandescenza su un treno.

Lo scudo penale nel caso di Abderrahim Fakir non esime in ogni caso dalla punibilità i poliziotti e gli operatori del 118. Mentre la contenzione utilizzata per trattenere il cittadino marocchino a terra porta con sé il rischio di uccidere. E intanto i precedenti di polizia dell’uomo raccontano che ha ricevuto una pena di 4 anni e 2 mesi di carcere con fine pena prevista nel 2008 per spaccio di stupefacenti. Nel 2019 invece c’è stato un episodio simile che lo ha visto protagonista su un treno. La situazione degenerò al punto da costringere il capotreno a fermare il convoglio. E una relazione della Polfer dell’epoca sembra descrivere quasi la stessa dinamica del giorno della tragedia: contenimento complicato e intervento dei sanitari del 118. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Abderrahim Fakir, morto dopo essere stato fermato dalla polizia. Chi ne risponderà

Notizie e thread social correlati

Abderrahim Fakir, la procura di Bologna applica lo scudo penale per i poliziotti: l’indagine sulla morte e gli altri videoLa procura di Bologna ha aperto un fascicolo per la morte di un uomo di 43 anni, deceduto durante un intervento della polizia avvenuto domenica.

Abderrahim Fakir, la procura di Bologna applica lo scudo penale per i poliziotti: la «crisi psichiatrica» e l’indagine sulla morteLa procura di Bologna ha aperto un fascicolo per chiarire le circostanze della morte di un uomo di 43 anni, deceduto durante un intervento della...

Temi più discussi: Morte Abderrahim Fakir, la procura di Bologna applica lo scudo penale per i poliziotti; Abderrahim Fakir, la procura di Bologna applica lo scudo penale per i poliziotti: la crisi psichiatrica e l'indagine sulla morte; In sei coinvolti per la morte di Fakir, il pm applica lo scudo. La famiglia: 'Non indaghi la polizia'; Perché gli agenti coinvolti nella morte di Abderrahim Fakir a Bologna non sono indagati.

È sempre una questione di proporzionalità, anche nel caso di Abderrahim Fakir. Gli agenti non sono stati iscritti nel registro degli indagati perché ha operato la presunzione, lo scudo penale, che abbiano agito nell'adempimento di un dovere. Ma questa caus x.com

Bologna, chi era Abderrahim Fakir il 43enne deceduto dopo l'intervento degli agenti reddit

Fakir Sei coinvolti per la morte, scudo agli agenti. Polizia aveva segnalato al 118 una crisi psichiatrica. Il legale della vittima: non sia polizia a indagareGli accertamenti che la Procura di Bologna ha avviato sulla morte di Abderrahim Fakir terranno conto dell'intero sviluppo dei fatti (di più ampia estensione temporale rispetto al video sino ad ora di ... ilmessaggero.it

Morte Abderrahim Fakir, la procura di Bologna applica lo scudo penale per i poliziottiLeggi su Sky TG24 l'articolo Morte Abderrahim Fakir, la procura di Bologna applica lo 'scudo penale' per i poliziotti ... tg24.sky.it