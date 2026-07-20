A Bologna, questa sera alle 19, si svolge una manifestazione sotto il Nettuno, indetta dal sindaco per chiedere verità e giustizia sulla morte di Abderrahim Fakir, deceduto durante un intervento di polizia al Pilastro. Contro questa iniziativa si è costituito un fronte del ‘no’, che invita a non strumentalizzare l’evento. La manifestazione ha suscitato reazioni contrastanti tra cittadini e associazioni.

Bologna, 20 luglio 2026 – C’è un fronte del ‘no’ alla manifestazione indetta dal sindaco Matteo Lepore per questa sera alle 19, sotto il Nettuno, per “chiedere verità e giustizia” per la morte di Abderrahim Fakir, l’uomo di 42 anni deceduto durante un intervento della polizia al Pilastro. Una formula, questa, che fa arrabbiare il centrodestra, e non solo. Lega: "Perché una piazza per chiedere la verità?”. “ Perché ha convocato una piazza il giorno dopo per ‘chiedere verità’? Sa che qualcuno vuole nascondere qualcosa? O sta sottintendendo che le Forze dell'ordine vorrebbero nascondere qualcosa? Perché ha usato canali ufficiali come... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La piazza per Fakir e l’invito di Lepore, il fronte del ‘no’: “Il sindaco non strumentalizzi”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Omicidio Certosa, il sindaco Sala: “Non si strumentalizzi ma serve più rigore: troppa gente commette reati e resta in giro”Il sindaco di Milano ha commentato l'omicidio avvenuto a Certosa, chiedendo di evitare strumentalizzazioni e sottolineando la necessità di maggiore...

Tram Bologna, la prima pensilina per la Ducati. Il sindaco Lepore: «Finiremo i cantieri nei tempi del Pnrr»Una nuova pensilina per il tram a Bologna è stata inaugurata, decorata con il colore rosso e il logo di Ducati.

Temi più discussi: Lo hanno ucciso: il Pilastro scende in piazza dopo la morte di Abderrahim Fakir; Duecento persone al sit-in: Ucciso come George Floyd. E Lepore chiama la piazza: Bologna sia unita; Morte Fakir Bologna: 42enne muore durante fermo polizia al Pilastro; Muore durante un intervento di polizia. Rabbia dei familiari.

BOLOGNA Il sindaco Matteo Lepore sul caso del marocchino deceduto durante un intervento della polizia ha invitato la cittadinanza:Vi invito a ritrovarci domani in piazza Nettuno alle 19 per stare uniti e ritrovarci, per essere vicini alla comunità del Pilastro in x.com

Fakir, morto a Bologna: applicato scudo per gli agenti, verifiche su 6 persone. La Procura: La polizia al 118 ha segnalato crisi psichiatricaEra una persona estremamente gentile, educata, rispettosa. Un lavoratore che si preoccupava della sua azienda e dei suoi dipendenti. È l'ultimo dei miei assistiti per cui avrei immaginato una fine de ... ilmessaggero.it

La morte di Abderrahim Fakir a Bologna, che cosa è successo e quali sono i punti da chiarireLa morte di Abderrahim Fakir durante un intervento di polizia a Bologna, il video, le indagini della Procura, l'autopsia e i punti che restano ancora da chiarire ... famigliacristiana.it

C'è una domanda che mi preoccupa: preferiresti avere un partner che ti sia fedele per tutta la vita pur essendo povero, o un coniuge ricco che ti tradisce? reddit