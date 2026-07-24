Fakir l’autopsia conferma la Tac | Polmoni pieni di sangue L’ipotesi su come è morto e i punti da chiarire Ad agosto aveva appuntamento con lo psichiatra

L’autopsia ha confermato che i polmoni di Fakir erano pieni di sangue, come già evidenziato dalla TAC. La morte risale a pochi giorni fa, mentre l’uomo aveva un appuntamento con lo psichiatra previsto per agosto. Le vie aeree risultano compromesse, ma restano da chiarire le cause precise di questa condizione e i dettagli sulla sequenza degli eventi che hanno portato al decesso.

Abderrahim Fakir aveva i polmoni pieni di sangue. Lo conferma oggi l’autopsia, dopo che il dato era già emerso ieri dalla Tac. Le vie aeree del 42enne, morto il 19 luglio durante un intervento della polizia in via Svevo, al Pilastro di Bologna, risultavano completamente ostruite: un elemento, scrive Giuseppe Baldessarro su Repubblica, rafforza l’ipotesi che l’uomo sia morto soffocato dal proprio sangue, anche se saranno gli accertamenti medico legali a stabilirlo con certezza. Lo scenario troverebbe riscontro nei video girati dai residenti e nella bodycam privata di uno dei due agenti intervenuti domenica pomeriggio: nelle immagini, quando Fakir viene atterrato non ha sangue sul volto, mentre le macchie compaiono dopo l’ammanettamento, quando il corpo viene girato. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

L'autopsia su Fakir conferma l'esito della Tac: morto con i polmoni pieni di sangue

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Abderrahim Fakir morto a Bologna, secondo la Tac aveva polmoni pieni di sangue: attesa per l'autopsia

I polmoni di Abderrahim Fakir “pieni di sangue”, in corso l’autopsia dopo la Tac sul corpo del 42enne morto a BolognaLa Tac eseguita sul corpo di Abderrahim Fakir, morto durante un intervento della polizia, rivela che i suoi polmoni sono pieni di sangue.

Temi più discussi: Bologna, muore uomo ammanettato da Polizia. Pm: Fatti più estesi rispetto a video online; Morte Fakir, cosa dicono le linee guida sui fermi di Polizia: No posizione prona e compressione del torace; Autopsia e bodycam: l’inchiesta sul decesso Era in crisi psichica; La custodia dello Stato e la morte di Abderrahim Fakir.

Abderrahim Fakir aveva i polmoni pieni di sangue. E’ quanto era emerso ieri dalla Tac ed è quanto trova conferma oggi nell’autopsia. Un elemento che rafforza l’ipotesi che il 42enne possa essere morto soffocato dal suo stesso sangue. Uno scenario che sare x.com

Il caso di fakir è di una tristezza incredibile reddit

Morte Fakir, sangue nei polmoni del 42enne: la conferma dall’autopsiaI primi risultati dell'autopsia su Abderrahim Fakir, ormai giunta alle fasi finali, confermerebbero quanto già emerso dalla Tac eseguita ieri sul corpo del ... lapresse.it

Fakir, l’autopsia conferma l’esito della Tac: morto con i polmoni pieni di sangueSi tratta di un elemento che farebbe ipotizzare che l'uomo possa essere morto soffocato dal proprio liquido ematico ... affaritaliani.it