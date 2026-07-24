L’autopsia ha rilevato tracce di sangue nei polmoni e segni di asfissia da compressione sul corpo di Abderrahim Fakir, morto dopo essere stato ammanettato e fermato durante un intervento di polizia a Bologna. La difesa dei poliziotti ha sostenuto che non ci sono stati impieghi eccessivi della forza.

Un possibile quadro di asfissia da compressione e tracce di sangue nei polmoni. Sono i primi elementi emersi dall’autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, morto dopo essere stato ammanettato e bloccato durante un intervento della polizia a Bologna. Indicazioni ancora provvisorie, che dovranno essere verificate e interpretate nelle conclusioni definitive dei consulenti medico-legali. A richiamare l’attenzione sull’ipotesi asfittica è Fabio Anselmo, avvocato della famiglia Fakir. «Non sono un medico legale, ma ritengo che ci possa essere un indubitabile quadro asfittico da compressione. Ma bisognerà attendere le conclusioni peritarli», ha dichiarato al termine dell’esame. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Fakir, l’autopsia: asfissia e tracce di sangue nei polmoni. La difesa del poliziotti: nessun impiego eccessivo della forza

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