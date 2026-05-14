Sono arrivato a odiare il ciclismo mi sentivo depresso Non riuscivo a uscire da quel circolo vizioso | il racconto di Dumoulin

Un ciclista ha raccontato di aver sviluppato un forte astio nei confronti del ciclismo, sintomo di uno stato di depressione che lo aveva portato a sentirsi intrappolato in un ciclo difficile da interrompere. Ha descritto come le pressioni di sponsor, tifosi, squadra e tecnici lo facessero sentire costantemente sotto controllo e tutto ciò abbia contribuito a un senso di oppressione e frustrazione personale.

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