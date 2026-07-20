Bologna scatta lo scudo penale Aiuto basta le ultime parole di Fakir
A Bologna, due agenti hanno immobilizzato un uomo ammanettato a faccia in giù, ultimo momento in cui ha pronunciato “Aiuto basta”. La vicenda ha portato all’applicazione della nuova norma dello scudo penale, prevista dal decreto sicurezza, che protegge agenti e sanitari coinvolti in operazioni di polizia o emergenza. La morte dell’uomo ha attirato l’attenzione sulla compatibilità tra la normativa e le modalità di intervento.
La vicenda di Fakir, morto ammanettato a Bologna. “Aiuto basta”, le ultime parole mentre due agenti lo bloccano a faccia in giù. Per loro e quattro sanitari applicata la nuova norma dello scudo legata al decreto sicurezza. La città in piazza per chiedere piena luce. Servizio di Federico Plotti RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Segui gli aggiornamenti su Bologna.
Bologna, scatta lo scudo penale. Aiuto basta, le ultime parole di Fakir
Notizie e thread social correlati
Abderrahim Fakir, la procura di Bologna applica lo scudo penale per i poliziotti: l’indagine sulla morte e gli altri videoLa procura di Bologna ha aperto un fascicolo per la morte di un uomo di 43 anni, deceduto durante un intervento della polizia avvenuto domenica.
Morte di Abderrahim Fakir, procura di Bologna applica lo scudo penale per i poliziotti, pm: "Fatti più estesi del video"La procura di Bologna ha deciso di applicare lo scudo penale ai poliziotti coinvolti nella morte di Abderrahim Fakir, un marocchino deceduto in...
Morte Fakir a Bologna, scatta lo scudo penale per poliziotti e sanitari intervenutiCaso Abderrahim Fakir a Bologna: applicato lo scudo penale per sei operatori, in attesa degli accertamenti sulla morte. blitzquotidiano.it
BOLOGNA, MORTE FAKIRIl caso di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto ieri poco dopo le 12 nel quartiere Pilastro di Bologna, mentre veniva immobilizzato a terra da due poliziotti, è il primo caso in cui viene applicata la ... 9colonne.it