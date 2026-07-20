Bologna, scatta lo scudo penale. Aiuto basta, le ultime parole di Fakir

Notizia in breve

A Bologna, due agenti hanno immobilizzato un uomo ammanettato a faccia in giù, ultimo momento in cui ha pronunciato “Aiuto basta”. La vicenda ha portato all’applicazione della nuova norma dello scudo penale, prevista dal decreto sicurezza, che protegge agenti e sanitari coinvolti in operazioni di polizia o emergenza. La morte dell’uomo ha attirato l’attenzione sulla compatibilità tra la normativa e le modalità di intervento.