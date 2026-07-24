Fakir eseguiti i primi esami sul corpo | È morto così

Notizia in breve

Sono stati completati i primi esami sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica scorsa durante un intervento delle forze dell’ordine nel quartiere Pilastro di Bologna. Gli accertamenti sono in corso per chiarire le cause del decesso, che sono state ufficialmente descritte come “così”. Le indagini continuano per stabilire eventuali responsabilità o complicazioni legate all’intervento.