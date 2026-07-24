Fakir eseguiti i primi esami sul corpo | È morto così
Sono stati completati i primi esami sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica scorsa durante un intervento delle forze dell’ordine nel quartiere Pilastro di Bologna. Gli accertamenti sono in corso per chiarire le cause del decesso, che sono state ufficialmente descritte come “così”. Le indagini continuano per stabilire eventuali responsabilità o complicazioni legate all’intervento.
Proseguono gli accertamenti sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina deceduto domenica scorsa nel corso di un intervento delle forze dell’ordine al Pilastro, quartiere di Bologna. La vicenda è ora al centro di un’inchiesta della Procura, aperta con l’ipotesi di omicidio colposo. I primi elementi medico-legali emersi dagli esami effettuati sul corpo dell’uomo segnalano una compromissione delle vie respiratorie. Il quadro, tuttavia, dovrà essere approfondito attraverso l’ autopsia, disposta dagli inquirenti per definire con precisione le cause del decesso e valutare ogni eventuale elemento che possa aver avuto un ruolo. L’esame autoptico rappresenta quindi un passaggio centrale nella ricostruzione della morte di Fakir. 🔗 Leggi su Tvzap.it
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