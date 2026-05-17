Nella tarda mattina di ieri sono iniziati gli esami autoptici sul corpo di un bambino di cinque anni deceduto all’ospedale pediatrico Meyer. La procedura, durata circa tre ore, ha coinvolto tre periti che stanno analizzando il corpo del bambino. Sono stati eseguiti i primi prelievi di campioni biologici per approfondire le cause del decesso. Le indagini sono in corso e si attendono ulteriori risultati per chiarire le circostanze della morte.

Firenze, 17 maggio 2026 – Sono iniziati nella tarda mattina di ieri e durati circa tre ore i primi esami autoptici sul corpo del bambino di cinque anni deceduto nella notte tra venerdì e sabato scorsi all’ospedale pediatrico Meyer. Il pm titolare dell’inchiesta, Ester Nocera, ha nominato tre super consulenti di ruolo all’ospedale pediatrico Bambino Gesù e all’università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Si tratta di Caterina Offidani, specialista in medicina legale, Ivan Pietro Aloi, specialista in chirurgia pediatrica e Vincenzo Arena, specialista in anatomia patologica. L’ospedale Meyer Cause del decesso A loro, il pm chiede di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bimbo morto al Meyer, eseguiti i primi prelievi. Tre periti cercano risposte su diagnosi e cure

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