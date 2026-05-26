In vent'anni, un sistema di laboratorio ha realizzato oltre 200.000 esami su 15.000 pazienti. Sono coinvolti 160 centri clinici e 60 laboratori specialistici dedicati alle neoplasie del sangue.

Roma, 26 mag. (Adnkronos Salute) - Ben 160 centri clinici, 60 laboratori specialistici, 15mila pazienti raggiunti e oltre 200mila esami eseguiti. Sono questi alcuni dei dati che descrivono la ventennale attività di LabNet, una rete nazionale gestita da Fondazione Gimema e finanziata da soggetti privati, tra cui Ail, che collega, attraverso una piattaforma digitale, centri clinici e laboratori specialistici. L'obiettivo "è rendere accessibile la diagnostica avanzata in ematologia offrendo prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale". LabNet "ha creato un modello che rafforza la qualità diagnostica, la tempestività della presa in carico e il monitoraggio clinico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Neoplasie sangue, esperti: "Con Labnet in 20 anni eseguiti 200mila esami a 15mila pazienti"

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