L’uomo marocchino morto domenica 19 luglio durante un trattenimento in via Svevo al Pilastro, Bologna, è stato sottoposto a un’autopsia. Sono in corso i primi controlli sul suo corpo, che presenta segni compatibili con l’uso di stupefacenti, patologie cardiache e spray. Nessuna informazione ufficiale è stata ancora rilasciata sui risultati preliminari. La polizia sta indagando sui dettagli dell’intervento e sulle cause della morte.

Sono in corso i primi controlli sul corpo di Fakir, l'uomo di origine marocchina morto mentre era trattenuto dalle forze dell'ordine domenica 19 luglio, in via Svevo al Pilastro di Bologna. I quesiti a cui l'autopsia dovrà rispondere sono molteplici, dalla presenza di lesioni ossee interne o superficiali, a possibili patologie cardiache di cui soffriva la vittima, fino ai problemi di salute mentale. Le questioni da chiarire Epoca della morte, cause e analisi degli eventuali mezzi di contenimento a cui è ricorsa la polizia nel corso dell'intervento, come forza fisica e uso di spray al peperoncino. Sono alcuni dei quesiti a... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Fakir, dagli stupefacenti a patologie cardiache e spray: tutti i nodi da chiarire con l'autopsia

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I reati di Abderrahim Fakir sono per stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale Ha scontato la pena e dal 2012 non ha commesso altri reati Chi lo definisce un criminale vuole dare la grazia ad un assassino x.com

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