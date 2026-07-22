In video la rianimazione di Abderrahim Fakir legato e con il volto marrone per lo spray'

Da tgcom24.mediaset.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un video di un minuto e 14 secondi mostra un uomo a terra, ancora legato con fascette alle caviglie e alle braccia dietro la schiena, mentre i soccorritori della Croce Rossa cercano di rianimarlo. Il volto dell’uomo appare marrone, probabilmente a causa di uno spray. Intorno a lui ci sono quattro soccorritori che intervengono durante le operazioni di soccorso.

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Un video di un minuto e 14 secondi, in cui si vede Abderrahim Fakir a terra ancora legato con fascette alle caviglie e braccia dietro la schiena. Intorno a lui 4 soccorritori della Croce Rossa. Due praticano manovre di rianimazione: uno compie compressioni toraciche e un altro la ventilazione. Sul corpo i fili del defibrillatore. Vicino e in ginocchio anche un agente. È quanto si vede in un video dato all'agenzia di stampa Ansa dai legali dei familiari dell'uomo. "Il volto è insanguinato e ha macchie marroni scure per lo spray al peperoncino spruzzato da molto vicino. La rianimazione avviene mentre è ancora legato", dice il legale Fabio Anselmo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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