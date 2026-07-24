È in corso l’autopsia sul corpo di un uomo di 42 anni morto durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro. La Procura sta analizzando video, dispositivi e testimonianze, mentre il procedimento è seguito dal Consiglio superiore della magistratura. La morte è avvenuta domenica scorsa all’ospedale Sant’Orsola di Bologna. La causa del decesso viene ora approfondita attraverso l’autopsia, che si sta svolgendo in queste ore.

Bologna - Sotto esame le cause del decesso del 42enne marocchino, seguito dal Csm. La Procura acquisisce video, dispositivi e testimonianze. È iniziata all’ospedale Sant’Orsola di Bologna l’autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina morto domenica scorsa nel quartiere Pilastro durante un intervento della polizia. L’accertamento, disposto dalla Procura, dovrà chiarire le cause del decesso e ricostruire il ruolo delle fasi di contenimento e dei successivi soccorsi. Il fascicolo è aperto per omicidio colposo. Al momento risultano coinvolti, come persone iscritte nel registro delle annotazioni preliminari, i due agenti intervenuti e quattro operatori della Croce Rossa. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Fakir, autopsia decisiva dopo la morte al Pilastro: cosa emerge ora

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