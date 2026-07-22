La morte di un uomo marocchino avvenuta durante un intervento di soccorso è stata ricostruita con particolare attenzione alla comunicazione tra forze dell’ordine e servizi sanitari. La prima segnalazione inviata al 118 indicava un “soggetto agitato” e non una persona in crisi psichiatrica, come si era ipotizzato in precedenza. Questa differenza potrebbe influenzare la valutazione delle modalità di intervento e delle risposte fornite durante l’emergenza.

La ricostruzione della morte di Abderrhaim Fakir mette al centro un elemento che potrebbe incidere sulla valutazione dei soccorsi: la prima segnalazione inviata dalla polizia al 118 non avrebbe riguardato una persona in piena crisi psichiatrica, ma semplicemente un "soggetto agitato". Secondo una fonte che ha ascoltato la chiamata, gli agenti non parlarono di deliri o di un episodio psicotico, ma usarono un'espressione che comporta un diverso livello di priorità. Proprio questa classificazione avrebbe determinato l'invio, alle 12.17, di un'ambulanza con quattro volontari della Croce Rossa e senza medico a bordo, poiché un soggetto agitato viene trattato come un codice verde. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Fakir, "soggetto agitato" e codice verde: cosa emerge sulla morte del marocchino

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