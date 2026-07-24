Il corpo di Abderrahim Fakir, 42 anni, è stato sottoposto a un’autopsia mentre proseguono le indagini sulla sua morte avvenuta domenica scorsa durante un intervento di polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Il ministro dell’Interno ha commentato che dai video disponibili sembrano emergere comportamenti corretti da parte degli agenti coinvolti. La procura ha avviato le analisi per chiarire le cause del decesso.

Proseguono le indagini sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina deceduto domenica scorsa durante un intervento di polizia al Pilastro, quartiere di Bologna. I primi accertamenti medico-legali indicano una compromissione delle vie respiratorie, ma sarà l’ autopsia a chiarire le cause del decesso e l’eventuale presenza di altri fattori che possano aver contribuito alla morte. La Procura di Bologna, che procede per omicidio colposo, dovrà accertare eventuali responsabilità degli operatori intervenuti. La Tac e l’ipotesi dell’asfissia. Secondo quanto emerge dalla Tac eseguita sul corpo della vittima, l’uomo avrebbe riportato una compromissione delle vie respiratorie. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Fakir, attesa per l’autopsia. Piantedosi: “Dai video emerge correttezza dei poliziotti”

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