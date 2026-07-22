Nell’ambito delle indagini sulla morte di un uomo di 42 anni avvenuta domenica scorsa in un quartiere di Bologna, sono stati acquisiti video delle bodycam e delle riprese dei soccorsi. L’autopsia, ancora in programma, sarà incaricata di determinare le cause del decesso. Sono stati inoltre raccolti elementi relativi alle attività delle forze dell’ordine durante l’intervento. Le verifiche sono in corso per chiarire le circostanze che hanno portato alla morte dell’uomo.

Emergono nuovi dettagli sull’inchiesta che dovrà chiarire le cause della morte diAbderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina deceduto domenica scorsa alquartiere Pilastro di Bolognadopo un intervento della polizia. Secondo fonti vicine allaCroce Rossa italiana, tra la conclusione delle operazioni di contenimento da parte degli agenti e l’intervento dei soccorritori sarebbe trascorsomeno di un minuto. I volontari avrebbero riferito che, al loro arrivo, Fakir presentava ancora segni vitali, anche se le sue condizioni erano apparse fin da subito estremamente critiche. Nel giro di pochi secondi è stata avviata larianimazione cardiopolmonarecon massaggio cardiaco. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Morte Fakir, nuovi elementi nell’inchiesta: attesa per l’autopsia, acquisite bodycam e video dei soccorsi

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