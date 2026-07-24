Il caso-Fakir ha fatto perdere la testa ad Antonello Caporale. Il giornalista del Fatto Quotidiano, ospite de L'aria che tira su La7, si è lasciato andare a una requisitoria contro la destra. Il suo è stato un monologo volto a condannare senza esitazione le forze dell'ordine e ad assolvere completamente il sindaco di Bologna Matteo Lepore. "Nell'attesa di conoscere l'idea per cui Fakir è morto a sua insaputa ed è morto volendosi infliggere la morte - ha esordito Caporale -, io penso che sia legittimo ancora nel sistema democratico dire che persino i poliziotti possono avere dei comportamenti incongruenti e inopportuni, che possono essere incompetenti, alcuni fannulloni, altri deviati. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Fakir, Antonello Caporale perde la testa a La7: "Fascista urlatore!"

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