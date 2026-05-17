A Modena si è acceso il dibattito dopo l’arresto di Salim El Koudri, con alcune figure della sinistra che hanno chiesto spiegazioni al vicepremier riguardo a una sua patente di guida. Antonello Caporale ha richiesto chiarimenti sulle motivazioni che hanno portato Salvini a possedere una patente, in un momento in cui si discute di questioni legate alla sicurezza e alle responsabilità del politico. La discussione si inserisce in un quadro più ampio di tensioni politiche e polemiche pubbliche.

Tutta colpa di Matteo Salvini, anche quanto avvenuto a Modena. Incredibile ma vero, in queste ore - dopo l'arresto di Salim El Koudri - la sinistra punta il dito contro il vicepremier. Il motivo? A loro dire il leader della Lega sciacalla sul gesto del 31enne che sabato pomeriggio ha falciato diverse persone prima di accoltellare un uomo che aveva tentato di fermarlo. Salim, italiano figlio di marocchini, avrebbe agito perché bullizzato. ge:kolumbus:liberoquotidiano:47764440 Da qui lo sfogo del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture: "Le seconde generazioni che rifiutano la lingua, la cultura, la tradizione e soprattutto la legge del nostro Paese non sono un opportunità ma un problema. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Modena, Antonello Caporale contro Salvini: "Ci spieghi perché aveva la patente"

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