Caso Minetti noi contro il muro di gomma Rivedi la diretta con Peter Gomez e Antonello Caporale

Da ilfattoquotidiano.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la diretta, Peter Gomez e Antonello Caporale hanno parlato di come le richieste di documenti e chiarimenti siano state respinte o ignorate. I giornalisti hanno sottolineato che le richieste di accesso alle informazioni sono state respinte più volte senza risposte chiare. La discussione si è concentrata sulle difficoltà nel ottenere dettagli ufficiali e sulla mancanza di trasparenza nelle indagini. Nessuna informazione sui nomi coinvolti o sui procedimenti specifici è stata fornita.

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Caso Minetti, noi contro il muro di gomma. Rivedi la diretta con il direttore del Fattoquotidiano.it, Peter Gomez, e il giornalista Antonello Caporale L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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