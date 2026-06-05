Caso Minetti noi contro il muro di gomma Rivedi la diretta con Peter Gomez e Antonello Caporale
Durante la diretta, Peter Gomez e Antonello Caporale hanno parlato di come le richieste di documenti e chiarimenti siano state respinte o ignorate. I giornalisti hanno sottolineato che le richieste di accesso alle informazioni sono state respinte più volte senza risposte chiare. La discussione si è concentrata sulle difficoltà nel ottenere dettagli ufficiali e sulla mancanza di trasparenza nelle indagini. Nessuna informazione sui nomi coinvolti o sui procedimenti specifici è stata fornita.
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