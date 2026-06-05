caso minetti noi contro il muro di gomma rivedi la diretta con peter gomez e antonello caporale

Notizia in breve

Durante la diretta, Peter Gomez e Antonello Caporale hanno parlato di come le richieste di documenti e chiarimenti siano state respinte o ignorate. I giornalisti hanno sottolineato che le richieste di accesso alle informazioni sono state respinte più volte senza risposte chiare. La discussione si è concentrata sulle difficoltà nel ottenere dettagli ufficiali e sulla mancanza di trasparenza nelle indagini. Nessuna informazione sui nomi coinvolti o sui procedimenti specifici è stata fornita.