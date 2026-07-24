Le “Lame di Puglia” e il “Faro voltiano” di Brunate sono tra i luoghi più votati negli ultimi dati sui “Luoghi del cuore”. Nonostante il caldo, molte persone hanno partecipato al voto, scegliendo questi siti meno frequentati dal turismo di massa. Si tratta di aree che rappresentano paesaggi e monumenti poco conosciuti, spesso nascosti tra le mete meno battute e più autentiche dell’Italia.

I luoghi del cuore, nonostante il caldo, battono forte soprattutto in quell’Italia da riscoprire colorata di paesaggi e monumenti poco conosciuti, mete meno turistiche e per questo più autentiche e sorprendenti. Un incantevole territorio costiero da tutelare, grotte primitive dimenticate, fortezze sul mare, antiche abbazie, e ancora un ponte ottocentesco sospeso tra i boschi, un elegante edificio liberty che ha accolto balli e mondanità e persino un hangar per dirigibili di inizio ‘900, destinazioni da scoprire nella mappa appena uscita che classifica i “luoghi del cuore” più votati a oggi, a due mesi dal lancio della 13a edizione del censimento del Fai-Fondo per l’Ambiente Italiano (con Intesa Sanpaolo). 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Fai, i “Luoghi del cuore più votati” dalle Lame di Puglia al Faro voltiano di Brunate

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Fai, i Luoghi del cuore più votati dalle Lame di Puglia al Faro voltiano di Brunate x.com

Davvero scarso nel descrivere l'architettura dei luoghi. reddit

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