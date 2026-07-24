Una persona ha firmato un documento che la impegnava ad acquistare un’enciclopedia in quindici volumi, pagando a rate mensili. La firma è stata richiesta con l’assicurazione che non vi fossero motivi di preoccupazione.

"Faccia una firmetta qui, non c’è nulla da temere”. E via che ti trovavi ad aver messo la tua sigla su un documento che t’impegnava ad acquistare, in comode rate mensili, un’enciclopedia in quindici volumi rilegati in elegante finta pelle. Riporta alla memoria storielle simili la giustificazione sfoderata davanti al giudice dal factotum del tribunale di Milano, indagato perché accusato di aver vidimato con la sua firma un modulo che avrebbe consentito di girare sul conto corrente di un uomo condannato in via definitiva per associazione mafiosa. Fosse vero – ci penseranno gli investigatori ad accertarlo – il suggerimento non cambia. Materiale promozionale, documentazione giudiziaria o qualsiasi altro foglio vi sventolino sotto il naso: leggete sempre bene tutto quello che c’è scritto, prima di firmarlo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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