L'arcivescovo ha visitato il carcere del Beccaria, evidenziando una sofferenza grave tra i detenuti. Ha osservato che questa sofferenza, spesso ignorata dalla società, può portare a comportamenti violenti sia verso gli altri che verso sé stessi. La visita si è concentrata sulle condizioni interne e sulle problematiche emotive presenti all’interno della struttura. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata riguardo a interventi o soluzioni specifiche.

"La sensazione più profonda è che c’è una situazione di sofferenza che raggiunge livelli drammatici e così diventa violenza verso gli altri, diventa violenza verso di sé. C’è un disagio profondo che forse l’intera società non non ha il coraggio di guardare in faccia e non ha i mezzi e la voglia di affrontare". Lo dice l’arcivescovo Mario Delpini dopo l’ultima visita all’ Istituto penale minorile Beccaria. Ha appena ascoltato la relazione della direttrice Eleonora Cinque con "l’impegno per recuperare strutture che siano adatte per una rieducazione ", ha visto "l’inadeguatezza del personale, della condizione di alcuni ambienti, i danni che ci sono stati per le intemperie o per azioni aggressive dei detenuti". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’arcivescovo in visita al Beccaria: "Qui una sofferenza profonda che la società non guarda in faccia"

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BECCARIA, DELPINI: C'È DISAGIO PROFONDO CHE SOCIETÀ NON HA CORAGGIO DI AFFRONTARE

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Temi più discussi: L’arcivescovo in visita al Beccaria: Qui una sofferenza profonda che la società non guarda in faccia; Delpini al Beccaria: Occorre dare buone ragioni per evitare di delinquere; Delpini in visita al Beccaria: C'è un disagio che non abbiamo il coraggio di guardare; Delpini visita il Beccaria: Qui dolore profondo che la società non ha il coraggio di guardare.

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