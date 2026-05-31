Stroncato da un malore mentre sta percorrendo lo stradello verso la spiaggia morto 78enne
Un uomo di 78 anni è morto ieri mentre camminava lungo uno stradello che conduce alla spiaggia di San Michele. Secondo quanto riferito, ha accusato un malore improvviso e non ha più ripreso conoscenza. Non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni prima dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla. La salma è stata rimossa e le autorità hanno avviato le verifiche del caso.
SIROLO – Stava percorrendo lo stradello che porta verso la spiaggia di San Michele, poi il malore rivelatosi fatale. La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio, vittima un 78enne: stando a una prima ricostruzione, l’uomo - a quanto sembra un turista veneto - si sarebbe sentito male mentre. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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