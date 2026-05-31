Stroncato da un malore mentre sta percorrendo lo stradello verso la spiaggia morto 78enne

Notizia in breve

Un uomo di 78 anni è morto ieri mentre camminava lungo uno stradello che conduce alla spiaggia di San Michele. Secondo quanto riferito, ha accusato un malore improvviso e non ha più ripreso conoscenza. Non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni prima dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla. La salma è stata rimossa e le autorità hanno avviato le verifiche del caso.