Un direttore d’orchestra è morto a causa della Sla, malattia che nel 2010 gli aveva tolto voce, movimenti e la capacità di impugnare la bacchetta. I primi sintomi si manifestarono durante un concerto. Nonostante la malattia, continuò a comporre musica con gli occhi, mantenendo viva la passione per la musica e la voglia di conoscere, fino alla scomparsa.

BORSO DEL GRAPPA La Sla gli aveva tolto la voce, i movimenti, perfino la possibilità di impugnare la bacchetta. Non era però riuscita a spegnere la sua voglia di vivere, di conoscere, di scrivere e di fare musica. Si è spento giovedì 23 luglio, all'età di 61 anni, Fabio Cusinato, direttore d'orchestra, organista, insegnante e scrittore, che negli ultimi anni era diventato un punto di riferimento per molti malati di Sla e le loro famiglie, grazie alla forza con cui aveva affrontato la malattia e alla volontà di continuare a comunicare attraverso la musica e la scrittura. Lascia la moglie Manuela, i figli Emma, Giulio, Ida e Tiberio, la madre, il fratello Walter e tutti i familiari. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Fabio Cusinato, ucciso dalla Sla il direttore d?orchestra che scriveva musiche con gli occhi. I primi sintomi nel 2010 mentre dirigeva un concerto

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