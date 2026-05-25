Valeria, affetta da Sla, ha condiviso il suo viaggio all’Elba, raccontando di aver vissuto l’esperienza con occhi pieni di meraviglia nonostante la malattia. La donna ha detto di piangere tutte le sue lacrime, convinta che le rimangano pochi anni, ma di sorridere sempre con le sue figlie. La testimonianza evidenzia come la malattia non le abbia impedito di godersi un momento di libertà e di gioia.

Appena sono arrivate in spiaggia le sue amiche non hanno perso tempo. "Hanno trasportato il mio letto in riva al mare. I miei occhi si riempivano di bellezza a ogni onda, fino a un incredibile tramonto: non ne vedevo uno da non ricordo nemmeno quanto". Valeria ha 51 anni e da anni convive in provincia di Genova con la Sla, una malattia feroce che le ha tolto tutto ma non quel sogno, custodito nel silenzio per anni: visitare l'isola d'Elba. Non è stato facile, certo; ma una grande rete di amici, volontari e persone comuni che hanno aderito alla causa lo hanno reso possibile. "Mi sono sentita una principessa", ci racconta., Sì, perché è proprio lei a riavvolgere il nastro della sua storia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Il mare nel cassetto, Valeria racconta il viaggio all’Elba: “La Sla non mi ha fermato, avevo gli occhi pieni di meraviglia"

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Si parla di: Il mare nel cassetto, Valeria racconta il viaggio all’Elba: La Sla non mi ha fermato, avevo gli occhi pieni di meraviglia; Realizzato il sogno di Valeria all'Elba.

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