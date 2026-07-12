Inter occhi puntati su Malte Fismen | il talento norvegese classe 2010 che sta incantando tutti

Da internews24.com 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Inter è interessata a Malte Fismen, talento norvegese nato nel 2010 e giocatore dell’Åsane. La società nerazzurra sta valutando un’offerta per il giovane calciatore, che sta attirando l’attenzione di altri club europei. La trattativa è in fase preliminare, e non sono stati resi noti dettagli economici o temporali. Il giocatore è seguito da vicino dalla dirigenza dell’Inter, che intende monitorare la sua crescita prima di intervenire concretamente.

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Inter News 24 Inter, la dirigenza nerazzurra pronta a sfidare la concorrenza per il giovanissimo talento classe 2010 dell’Åsane: tutti i dettagli. La Norvegia si conferma una delle fucine di talento più fertili del panorama calcistico internazionale, come testimoniato dall’ottimo percorso della nazionale agli ultimi Mondiali, concluso ai quarti di finale. Tra i gioielli più cristallini emersi di recente spicca il profilo di Malte Fismen, classe 2010 in forza all’ Åsane. Il giovane calciatore è già stabilmente aggregato alla Prima Squadra e ha attirato su di sé le attenzioni dei principali club europei, tra cui l’ Inter, che sembra intenzionata a fare sul serio per anticipare la folta concorrenza. 🔗 Leggi su Internews24.com

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