Fabbisogno sanitario 2026 2027 Giuliano UGL | Giusto aumentare posti nei corsi universitari ma servono subito risposte concrete

Da iltempo.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Conferenza Stato-Regioni ha approvato i numeri di accesso ai corsi di laurea in ambito sanitario per il 2026-2027, stabilendo un limite di 20.000 nuovi iscritti. La decisione riguarda il fabbisogno di personale sanitario e mira a rispondere alle esigenze del settore. Tuttavia, un rappresentante sindacale ha sottolineato la necessità di interventi immediati per garantire risposte concrete, oltre all’aumento dei posti nei corsi universitari.

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La Conferenza Stato-Regioni ha sancito l'intesa sul fabbisogno formativo del personale sanitario per l'anno accademico 20262027, fissando i numeri di accesso ai corsi di laurea per il Ministero dell'Università e della Ricerca: la programmazione prevede 20.842 medici chirurghi e 25.479 infermieri, affiancati dalle cifre relative alle altre professioni del settore tra cui 2.673 biologi, 1.733 veterinari, 1.599 odontoiatri, 1.500 farmacisti, 469 chimici e 287 fisici. Sulla definizione complessiva delle cifre interviene Gianluca Giuliano, segretario nazionale di UGL Salute, analizzando lo stato attuale del Servizio Sanitario Nazionale e le misure prioritarie per superare la crisi strutturale del sistema. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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