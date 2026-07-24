La Conferenza Stato-Regioni ha approvato i numeri di accesso ai corsi di laurea in ambito sanitario per il 2026-2027, stabilendo un limite di 20.000 nuovi iscritti. La decisione riguarda il fabbisogno di personale sanitario e mira a rispondere alle esigenze del settore. Tuttavia, un rappresentante sindacale ha sottolineato la necessità di interventi immediati per garantire risposte concrete, oltre all’aumento dei posti nei corsi universitari.

La Conferenza Stato-Regioni ha sancito l'intesa sul fabbisogno formativo del personale sanitario per l'anno accademico 20262027, fissando i numeri di accesso ai corsi di laurea per il Ministero dell'Università e della Ricerca: la programmazione prevede 20.842 medici chirurghi e 25.479 infermieri, affiancati dalle cifre relative alle altre professioni del settore tra cui 2.673 biologi, 1.733 veterinari, 1.599 odontoiatri, 1.500 farmacisti, 469 chimici e 287 fisici. Sulla definizione complessiva delle cifre interviene Gianluca Giuliano, segretario nazionale di UGL Salute, analizzando lo stato attuale del Servizio Sanitario Nazionale e le misure prioritarie per superare la crisi strutturale del sistema. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Fabbisogno sanitario 2026/2027, Giuliano (UGL): “Giusto aumentare posti nei corsi universitari, ma servono subito risposte concrete”

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