Giuliano UGL | Crisi posti letto serve un piano straordinario di investimenti e assunzioni

Notizia in breve

L'Italia presenta ancora un livello di posti letto ospedalieri e assistenza residenziale sotto la media europea. Secondo gli ultimi dati disponibili, il Paese ha un numero di posti letto insufficiente rispetto alla popolazione, evidenziando una carenza che si traduce in tempi di attesa più lunghi e servizi meno accessibili. Il rappresentante di un sindacato ha richiesto un piano straordinario di investimenti e assunzioni per affrontare la situazione.