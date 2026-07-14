Giuliano UGL | Crisi posti letto serve un piano straordinario di investimenti e assunzioni
L'Italia presenta ancora un livello di posti letto ospedalieri e assistenza residenziale sotto la media europea. Secondo gli ultimi dati disponibili, il Paese ha un numero di posti letto insufficiente rispetto alla popolazione, evidenziando una carenza che si traduce in tempi di attesa più lunghi e servizi meno accessibili. Il rappresentante di un sindacato ha richiesto un piano straordinario di investimenti e assunzioni per affrontare la situazione.
L'Italia si conferma ai margini dell'Europa per la dotazione di posti letto ospedalieri e per l'assistenza residenziale. Secondo gli ultimi dati Eurostat, il nostro Paese dispone di appena 311,73 posti letto ogni 100 mila abitanti rispetto a una media UE di 507,35 (il 40% in meno), registrando un calo del 3,3% nell'ultimo decennio che il lieve recupero del 2024 non è riuscito a colmare. Sul tema è intervenuto il Segretario Nazionale della UGL Salute, Gianluca Giuliano, dichiarando: "Siamo di fronte a un'autentica criticità che mette a rischio il diritto alla salute dei cittadini. La carenza di posti letto si traduce ogni giorno nella sofferenza nei pronto soccorso, in tempi d'attesa interminabili per un ricovero ordinario e in carichi di lavoro ormai insostenibili per tutto il personale sanitario". 🔗 Leggi su Iltempo.it
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