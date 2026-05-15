Pnrr sanità Giuliano UGL | Luci sulla medicina territoriale ma preoccupa il ritardo digitale negli ospedali servono investimenti e assunzioni per centrare gli obiettivi
I dati diffusi dalla Corte dei Conti sullo stato di avanzamento del Pnrr in ambito sanitario mostrano alcune luci sulla medicina territoriale, ma evidenziano anche preoccupazioni legate al digitale negli ospedali. Si riscontra un ritardo nelle implementazioni digitali rispetto alle aspettative, mentre si richiedono maggiori investimenti e assunzioni per raggiungere gli obiettivi prefissati. La relazione segnala inoltre come alcune iniziative siano ancora in fase di sviluppo e come le risorse disponibili siano insufficienti in alcuni settori.
“I dati emersi dalla relazione della Corte dei Conti sullo stato di avanzamento del Pnrr confermano un'Italia a due velocità che non possiamo permetterci se vogliamo davvero garantire il diritto alla salute in modo uniforme su tutto il territorio nazionale” dichiara Gianluca Giuliano, Segretario Nazionale della UGL Salute. “Se da un lato accogliamo con favore il rispetto dei target per le Case e gli Ospedali di Comunità, pilastri fondamentali per quella medicina di prossimità che come sindacato reclamiamo da anni per decongestionare i pronto soccorso e assistere dignitosamente i pazienti cronici, dall'altro non possiamo restare silenti di fronte ai ritardi nell'ammodernamento tecnologico e digitale delle strutture ospedaliere. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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