Pnrr sanità Giuliano UGL | Luci sulla medicina territoriale ma preoccupa il ritardo digitale negli ospedali servono investimenti e assunzioni per centrare gli obiettivi

I dati diffusi dalla Corte dei Conti sullo stato di avanzamento del Pnrr in ambito sanitario mostrano alcune luci sulla medicina territoriale, ma evidenziano anche preoccupazioni legate al digitale negli ospedali. Si riscontra un ritardo nelle implementazioni digitali rispetto alle aspettative, mentre si richiedono maggiori investimenti e assunzioni per raggiungere gli obiettivi prefissati. La relazione segnala inoltre come alcune iniziative siano ancora in fase di sviluppo e come le risorse disponibili siano insufficienti in alcuni settori.

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