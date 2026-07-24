F1 un venerdì da leoni per la Ferrari Obiettivo bottino pieno all’Hungaroring per accendere il Mondiale

In Ungheria, la Ferrari ha dominato le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio, con il primo posto in entrambe le sessioni e un terzo posto in FP1. La squadra ha ottenuto risultati molto vicini tra loro, dimostrando un buon passo di gara e una buona affidabilità delle vetture. La giornata si è conclusa con un bilancio complessivamente positivo, puntando a un risultato pieno in gara.

Primo e terzo in FP1, primo e secondo in FP2. Va in archivio con un bilancio oltremodo positivo per Ferrari il venerdì di Budapest in vista del Gran Premio d’Ungheria 2026, undicesima tappa della stagione. La Scuderia di Maranello si è dimostrata estremamente competitiva sul giro secco all’Hungaroring con entrambi i piloti, mentre in ottica gara serviranno delle ulteriori conferme in FP3. Lewis Hamilton ha firmato il miglior tempo di giornata in 1’18?729 con un margine di 148 millesimi sul compagno di squadra Charles Leclerc e quasi mezzo secondo sul terzo classificato Lando Norris, che ha dovuto però interrompere il suo secondo time-attack con gomme soft (in cui si stava migliorando di almeno un decimo) a causa di una bandiera rossa. 🔗 Leggi su Oasport.it

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