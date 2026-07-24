Prende il via il fine settimana del Gran Premio d’Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. La Ferrari si prepara a sfidare Kimi Antonelli, che ha vinto le ultime due gare. Le qualifiche si sono concluse con il miglior tempo di un pilota di un team di seconda fascia. La gara si svolgerà sul circuito dell’Hungaroring, con temperature previste intorno ai 25 gradi. La partenza è prevista per domenica alle 15.

Prende il via ufficialmente il fine settimana del Gran Premio d’Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. E, mai come in questa occasione, ci troviamo di fronte ad una tappa di capitale importanza per l’intera stagione e non lo diciamo perché la gara magiara anticiperà la pausa estiva che si andrà poi a concludere come tradizione con il Gran Premio d’Olanda del 21-23 agosto. Per quale motivo il weekend ungherese è così importante? Le motivazioni sono molteplici. In primo luogo cercheremo di capire se Andrea Kimi Antonelli, dopo il ritorno al successo di Spa-Francorchamps, proseguirà nella sua annata straordinaria e allungherà ulteriormente sugli inseguitori. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - F1, scatta il weekend dell’Hungaroring. La Ferrari lancia la sfida a Kimi Antonelli

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