Nel venerdì dell’Hungaroring, la Ferrari ha concluso con una doppietta nella seconda sessione di prove libere, valida per il GP di Ungheria. Dopo aver dominato la prima sessione, la squadra ha ottenuto il miglior tempo, con il pilota più veloce davanti a tutti. Hamilton ha concluso la FP2 davanti a Leclerc, che si è posizionato secondo. Antonelli ha avuto difficoltà durante la giornata.

Si conclude nel migliore dei modi il venerdì della Ferrari. Dopo aver dominato la prima sessione di prove libere, la Rossa ha infatti firmato la doppietta in occasione della FP2 valida per il GP di Ungheria, undicesimo atto del Mondiale 2026 di F1, in scena questo fine settimana presso il fascinoso tracciato di Hungaroring. Un turno in cui la Scuderia di Maranello ha dettato legge, rivelandosi veloce fin dai primi minuti e reagendo egregiamente alla zampata di Lando Norris che, a bordo della sua McLaren, aveva fermato il cronometro a 1:19.228, salvo poi essere superato dagli uomini in rosso. Lewis Hamilton in versione extralusso ha firmato il miglior tempo con 1:18. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - F1, Ferrari da sogno nel venerdì dell’Hungaroring: Hamilton precede Leclerc! Antonelli fatica

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