Kimi Antonelli ha dichiarato che il team sarà veloce all’Hungaroring, anche se Ferrari e McLaren portano aggiornamenti significativi. Dopo il risultato a Spa-Francorchamps, il pilota bolognese punta a confermarsi sulla pista ungherese. Non ha fornito dettagli su possibili miglioramenti, ma ha affermato che il team si sta preparando al meglio. La gara si svolgerà tra pochi giorni, e le aspettative sono alte per Antonelli e la sua squadra.

Andrea Kimi Antonelli non vuole fermarsi e, dopo il successo di Spa-Francorchamps, vuole confermarsi anche all’Hungaroring. Il pilota bolognese lo ha confermato nel corso dell’incontro con i media che ha sancito il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio di Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026, l’ultimo impegno prima delle vacanze estive che si andranno a concludere il 21-23 agosto in occasione del Gran Premio d’Olanda di Zandvoort. Il portacolori del team Mercedes, reduce dalla trionfale trasferta belga, svetta nella classifica generale con 204 punti contro i 159 di Lewis Hamilton ed i 154 di George Russell che, invece, è uscito dalla Ardenne con un pesante “zero”. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Kimi Antonelli non si sbilancia: “Saremo veloci all’Hungaroring, ma Ferrari e McLaren portano aggiornamenti importanti…”

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F1, Kimi Antonelli vince il GP del Belgio: il commento di Toto Wolff

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#Cordovani a RS: Un anno fa a Spa si diceva non è all'altezza della Mercedes, invece #Antonelli ha mostrato che nessuno guida come lui. Seguo il motorsport da 40 anni e un periodo così per l'Italia non c'è mai stato. Kimi sta facendo una roba gigantes x.com

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