LIVE F1 GP Belgio 2026 in DIRETTA | alle 13.30 la FP1 la Ferrari sfida Kimi Antonelli e vuole stupire come a Silverstone

Da oasport.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 13.30 si sono svolte le prime prove libere del Gran Premio di Belgio 2026. La Ferrari ha affrontato la sessione con l’obiettivo di confermare la buona prestazione mostrata a Silverstone, sfidando Kimi Antonelli e altri piloti. La Mercedes ha lavorato per risolvere i problemi di affidabilità riscontrati in precedenza. La McLaren, che utilizza motori Mercedes, ha partecipato alla sessione come possibile rivale per i piloti delle scuderie di vertice.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.58 La Ferrari, dopo la grande sorpresa di Silverstone, sarà in grado di confermarsi anche sulla pista delle Ardenne? La Mercedes risolverà i problemi di affidabilità e tornerà a dettare legge? La McLaren sfrutterà il motore Mercedes e sarà la prima rivale di Kimi Antonelli e George Russell? 12.55 Siamo ai nastri di partenza del decimo appuntamento del campionato e ci attende una tappa di estrema importanza che dovrà chiarirci diversi punti di domani che sono emersi nelle ultime uscite. 12.50 Buongiorno e benvenuti a Spa-Francorchamps. Tra 40 minuti prenderà il via il fine settimana del Gran Premio... 🔗 Leggi su Oasport.it

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