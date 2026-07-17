Alle 13.30 si sono svolte le prime prove libere del Gran Premio di Belgio 2026. La Ferrari ha affrontato la sessione con l’obiettivo di confermare la buona prestazione mostrata a Silverstone, sfidando Kimi Antonelli e altri piloti. La Mercedes ha lavorato per risolvere i problemi di affidabilità riscontrati in precedenza. La McLaren, che utilizza motori Mercedes, ha partecipato alla sessione come possibile rivale per i piloti delle scuderie di vertice.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.58 La Ferrari, dopo la grande sorpresa di Silverstone, sarà in grado di confermarsi anche sulla pista delle Ardenne? La Mercedes risolverà i problemi di affidabilità e tornerà a dettare legge? La McLaren sfrutterà il motore Mercedes e sarà la prima rivale di Kimi Antonelli e George Russell? 12.55 Siamo ai nastri di partenza del decimo appuntamento del campionato e ci attende una tappa di estrema importanza che dovrà chiarirci diversi punti di domani che sono emersi nelle ultime uscite. 12.50 Buongiorno e benvenuti a Spa-Francorchamps. Tra 40 minuti prenderà il via il fine settimana del Gran Premio... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE F1, GP Belgio 2026 in DIRETTA: alle 13.30 la FP1, la Ferrari sfida Kimi Antonelli e vuole stupire come a Silverstone

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