Lewis Hamilton ha registrato il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Ungheria, disputato sull’Hungaroring. La Ferrari si è mostrata molto competitiva, con diversi piloti che si sono piazzati tra i primi. Antonelli si è posizionato fuori dalla top-10. La classifica dei tempi ha visto Hamilton in testa, seguito da altri piloti di punta, mentre le qualifiche sono in programma nelle prossime ore.

Lewis Hamilton ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP di Ungheria, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito dell’Hungaroring. Il pilota britannico si è distinto al volante della Ferrari e ha stampato il brillante tempo di 1:18.729, riuscendo a precedere di 148 millesimi il proprio compagno di squadra Charles Leclerc. Formidabile uno-due firmato dalla Scuderia di Maranello, che ha spedito un chiaro messaggio all’intera concorrenza in vista del fine settimana. Le due Rosse hanno preceduto di quasi mezzo secondo la McLaren di Lando Norris (terzo a 0.499), quarta piazza per la Red Bull di Max Vestappen a 0.692, mentre la Mercedes soffre e il migliore pilota per le Frecce d’Argento è George Russell, quinto a 0. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - F1, risultati e classifica FP2 GP Ungheria 2026: Hamilton in testa, Ferrari scatenate. Antonelli fuori dalla top-10

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