F1 risultati e classifica FP2 GP Belgio 2026 | Antonelli davanti a tutti! Hamilton risponde con la Ferrari

Kimi Antonelli ha segnato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP del Belgio, sul circuito di Spa-Francorchamps. Lewis Hamilton ha risposto con un tempo sulla Ferrari. La classifica vede Antonelli in testa, seguito da Hamilton. Non sono stati comunicati altri risultati o tempi ufficiali.

Kimi Antonelli ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP del Belgio, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Spa-Francorchamps. Il pilota bolognese ha completato il suo miglior giro su uno dei tracciati più iconici del calendario internazionale con il tempo di 1:45.944, dando importanti segnali in vista delle qualifiche di domani e della gara di domenica. L’alfiere della Mercedes ha preceduto di 190 millesimi la McLaren di Lando Norris, apparso in forma e con delle potenzialità per il weekend. Alle spalle del Campione del Mondo in carica si è piazzato Max Verstappen, terzo con un distacco di 0.472 al volante della Red Bull e tre decimi avanti al proprio compagno di squadra (Isack Hadjar ha chiuso in quinta piazza a 0. 🔗 Leggi su Oasport.it

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