F1 risultati e classifica FP1 GP Ungheria 2026 | Ferrari parte forte con Leclerc motorizzati Mercedes in affanno

Durante la prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Ungheria 2026, Charles Leclerc ha registrato il miglior tempo, chiudendo davanti a tutti. La Ferrari si è mostrata competitiva, mentre i motorizzati Mercedes hanno avuto difficoltà, con tempi più lenti rispetto ai rivali. La sessione ha visto anche altri piloti impegnati nelle prove, ma senza superare il crono del pilota Ferrari. La classifica dei tempi ha riflesso questa prima valutazione delle performance sul circuito ungherese.

Charles Leclerc ha dominato la prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Ungheria 2026, undicesima tappa della stagione e ultimo appuntamento in calendario per la Formula Uno prima della lunga sosta estiva. Il pilota monegasco della Ferrari è partito forte all’Hungaroring, trovando subito un buon ritmo e firmando il miglior tempo assoluto con gomme soft in 1’19?075. Un riscontro cronometrico notevole che ha consentito al nativo del Principato di issarsi in vetta alla graduatoria con un ampio margine di quasi mezzo secondo sul primo inseguitore Max Verstappen, distante 484 millesimi con una Red Bull ancora tutta da decifrare a Budapest. Terza piazza invece per l’altra Ferrari, con Lewis Hamilton che pagato un gap di 543 millesimi dal compagno di squadra a parità di condizioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

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