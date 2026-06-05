Nella prima sessione di prove libere del GP di Monaco 2026, Charles Leclerc ha registrato il miglior tempo. La Ferrari si è posizionata in testa, con Antonelli che ha seguito nelle posizioni di rincalzo. La sessione si è svolta sul circuito cittadino del Principato, con i piloti impegnati in run di qualificazione e test di setup. Non sono stati segnalati incidenti o interruzioni significative durante questa fase.

Charles Leclerc ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP di Monaco 2026, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito cittadino del Principato. Il padrone di casa ha fermato il cronometro su 1:13.978 al volante della Ferrari e ha preceduto di 226 millesimi il compagno di squadra Lewis Hamilton: la Rossa sembra trovarsi a suo agio tra i muretti e vuole sognare in grande sul tracciato più glamour dell’intero campionato. Le vetture della Scuderia di Maranello hanno preceduto la Red Bull di Max Verstappen, attardato di 0.513 da Leclerc e desideroso di fare vedere le sue abilità di guida a queste latitudini, dove le doti del pilota hanno un peso specifico non indifferente. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - F1, GP Monaco 2026: risultati e classifica FP1. Leclerc al comando, ruggito Ferrari. Antonelli all’inseguimento

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