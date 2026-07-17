Max Verstappen ha chiuso in testa la prima sessione di prove libere del GP del Belgio 2026, decimo appuntamento del campionato. Hamilton e Leclerc si sono collocati subito dietro, in seconda e terza posizione. La Mercedes non ha mostrato prestazioni particolarmente competitive, con i suoi piloti lontani dal leader. La sessione si è svolta su pista asciutta, con tempi abbastanza ravvicinati tra i primi classificati.

Si è conclusa con la miglior prestazione assoluta di Max Verstappen la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio 2026, decimo evento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il pilota neerlandese della Red Bull ha sfruttato il suo time-attack con gomme morbide per fermare il cronometro in 1’47?070, confermandosi un ottimo interprete della mitica pista di Spa-Francorchamps. Il quattro volte campione iridato ha preceduto le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, rispettivamente a 145 e 207 millesimi dalla vetta, mentre il francese Isack Hadjar si è collocato in quarta posizione con l’altra Red Bull a 252 millesimi dal compagno di squadra. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, risultati e classifica FP1 GP Belgio 2026: Hamilton e Leclerc in scia a Verstappen. Mercedes non brilla

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