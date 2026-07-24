Oggi, venerdì 24 luglio, prende il via il week end dell’undicesima tappa del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito dell’Hungaroring, si prevede un fine-settimana piuttosto intenso dove le scuderie dovranno fare i conti anche con le complicate condizioni climatiche. Il gran caldo dovrebbe, infatti, farla da padrone. Un aspetto da non sottovalutare nella messa a punto delle monoposto. LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI F1 ALLE 13.30 E 17.00 A monopolizzare l’attenzione è Kimi Antonelli, autentica rivelazione della stagione, che arriva a Budapest forte del successo conquistato a Spa-Francorchamps, ma che resterà a guardare nelle FP1 per lasciare spazio al rookie Frederik Vesti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1 oggi in tv, GP Ungheria 2026: orari prove libere, programma 24 luglio, streaming

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

F1, gli highlights delle prove libere 1 e 2 del GP di Monaco nel venerdì di Monte-Carlo

Notizie e thread social correlati

F1 oggi in tv, GP Ungheria 2026: orari prove libere, programma, streamingOggi, venerdì 24 luglio, inizia il weekend dell’undicesima tappa del Mondiale 2026 di Formula 1 sul circuito dell’Hungaroring.

F1 oggi in tv, GP Belgio 2026: orari prove libere, programma 17 luglio, streamingOggi si svolge il Gran Premio del Belgio a Spa-Francorchamps, il primo evento della stagione in programma il 17 luglio.

Temi più discussi: F1 in Ungheria: oggi la conferenza piloti in LIVE STREAMING; Formula 1, oggi prove libere Gp Ungheria: orari e dove vederle in tv; F1 GP Ungheria: gli orari di Budapest, dove vedere la gara in Tv e streaming; Orari TV GP Ungheria 2026: diretta su Sky, differita su TV8.

Dopo la tappa all'università del motorsport di Spa-Francorchamps, la Formula 1 è pronta a volare a Budapest per disputare l'ultimo round prima della sosta estiva. Domenica la F1 correrà all'Hungaroring: questi gli orari TV Guida al GP di Ungheria 2026 (1 di x.com

F1 GP Ungheria, oggi le prove libere in diretta: orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streamingLa diretta delle prove libere del GP Ungheria della Formula 1 2026 all'Hungaroring di Budapest: aggiornamenti live su FP1 e FP2 con tempi e risultati ... fanpage.it

F1, GP Ungheria: oggi le prove libere, orari e diretta tvLa Formula 1 accende i motori per il Gran Premio d'Ungheria, undicesima tappa del Mondiale 2026, con le prove libere in programma oggi, venerdì 24 luglio, sul circuito dell' Hungaroring, alle porte di ... it.blastingnews.com