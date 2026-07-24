F1 oggi in tv GP Ungheria 2026 | orari prove libere programma 24 luglio streaming
Oggi, venerdì 24 luglio, inizia il fine settimana dell’undicesima tappa del Mondiale 2026 di F1 sul circuito dell’Hungaroring. Le prove libere sono programmate nel pomeriggio, con orari ancora da definire. Le squadre si preparano a confrontarsi su un tracciato che potrebbe essere influenzato da condizioni meteorologiche variabili, rendendo il weekend particolarmente incerto. La gara si svolgerà domenica 26 luglio.
Oggi, venerdì 24 luglio, prende il via il week end dell’undicesima tappa del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito dell’Hungaroring, si prevede un fine-settimana piuttosto intenso dove le scuderie dovranno fare i conti anche con le complicate condizioni climatiche. Il gran caldo dovrebbe, infatti, farla da padrone. Un aspetto da non sottovalutare nella messa a punto delle monoposto. LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI F1 ALLE 13.30 E 17.00 A monopolizzare l’attenzione è Kimi Antonelli, autentica rivelazione della stagione, che arriva a Budapest forte del successo conquistato a Spa-Francorchamps, ma che resterà a guardare nelle FP1 per lasciare spazio al rookie Frederik Vesti. 🔗 Leggi su Oasport.it
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