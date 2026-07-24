F1 oggi in tv GP Ungheria 2026 | orari prove libere programma streaming

Da oasport.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi, venerdì 24 luglio, inizia il weekend dell’undicesima tappa del Mondiale 2026 di Formula 1 sul circuito dell’Hungaroring. Le prove libere sono programmate con orari specifici e saranno trasmesse in streaming. Le squadre dovranno affrontare condizioni climatiche complicate, che potrebbero influenzare le sessioni di prove e le strategie di gara. Il programma prevede diverse sessioni di test prima delle qualifiche e della gara ufficiale.

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Oggi, venerdì 24 luglio, prende il via il week end dell’undicesima tappa del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito dell’Hungaroring, si prevede un fine-settimana piuttosto intenso dove le scuderie dovranno fare i conti anche con le complicate condizioni climatiche. Il gran caldo dovrebbe, infatti, farla da padrone. Un aspetto da non sottovalutare nella messa a punto delle monoposto. A monopolizzare l’attenzione è Kimi Antonelli, autentica rivelazione della stagione, che arriva a Budapest forte del successo conquistato a Spa-Francorchamps. La vittoria in Belgio gli ha permesso di consolidare la leadership del campionato, portando il proprio vantaggio a 45 punti sugli inseguitori e confermandosi come il pilota da battere in questa fase della stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

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