Oggi si svolge il Gran Premio del Belgio a Spa-Francorchamps, il primo evento della stagione in programma il 17 luglio. Le prove libere sono in programma nel pomeriggio, con orari disponibili in streaming. Il weekend si svolge sul circuito belga, con le sessioni ufficiali e le qualifiche previste nei prossimi giorni. La gara rappresenta uno dei momenti più attesi dell’anno, attirando l’attenzione degli appassionati di Formula 1.

Si alza ufficialmente il sipario su uno appuntamenti più attesi dell’intera stagione ovvero il Gran Premio del Belgio sul tracciato di Spa-Francorchamps. Si inizia a fare sul serio nelle Ardenne tra Eau Rouge-Raidillon, Stavelot e Blanchimont. LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI F1 ALLE 13.30 E 17.00 Quale sarà il programma della giornata? Oggi, venerdì 17 luglio, si partirà con la prima sessione di prove libere alle ore 13.30 (la durata, come sempre, sarà di 60 minuti), quindi di nuovo in pista alle ore 17.00 per la seconda sessione di prove libere che andrà a completare le canoniche due ore di lavoro in pista. Domani, sabato 13 luglio, sarà la volta della terza sessione di prove libere alle ore 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1 oggi in tv, GP Belgio 2026: orari prove libere, programma 17 luglio, streaming

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

F1, GP BARCELLONA 2026, orari TV

Notizie e thread social correlati

F1 oggi in tv, GP Belgio 2026: orari prove libere, programma, streamingOggi si svolgono le prove libere del Gran Premio del Belgio di Formula 1 sul circuito di Spa-Francorchamps.

F1 oggi in tv, GP Barcellona 2026: orari prove libere, programma, streamingOggi in TV si svolgono le prove libere del Gran Premio di Barcellona 2026, quarta tappa della stagione di Formula 1.

Temi più discussi: Il Mondiale di Formula 1 è a Spa: tutto il PROGRAMMA, oggi conferenza piloti; F1 GP Belgio: gli orari di Spa-Francorchamps, dove vedere la gara in Tv e streaming; Orari TV GP Belgio 2026: Spa in diretta su Sky, differita su TV8 - Orari - Formula 1; Formula 1, GP Belgio 2026 a Spa: gli orari TV8 e Sky e dove vedere la F1 in TV e in streaming.

Tutti gli #orari del weekend che ci attende... F1 Belgio, WRC Estonia, GTWC Misano, Indycar Nashville: gli orari del weekend in TV x.com

F1 2026 - Orari e dove vedere il GP del Belgio in TV e in Streaming reddit

F1 GP Belgio a Spa, oggi le prove libere in diretta: orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streamingLa diretta delle prove libere del GP Belgio della Formula 1 2026 a Spa-Francorchamps: aggiornamenti live su FP1 e FP2 con tempi e risultati ... fanpage.it

F1 oggi in tv, GP Belgio 2026: orari prove libere, programma, streamingSi alza ufficialmente il sipario su uno appuntamenti più attesi dell'intera stagione ovvero il Gran Premio del Belgio sul tracciato di Spa-Francorchamps. oasport.it