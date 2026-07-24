Nella prima sessione di prove libere del GP d’Ungheria, la Ferrari ha mostrato un netto miglioramento, con Leclerc che ha ottenuto il miglior tempo con un ampio margine sugli avversari. La performance della scuderia è stata particolarmente significativa considerando che si tratta della prima sessione del weekend, che si svolge sulla pista di Budapest. La sessione si è conclusa con il pilota monegasco al comando, davanti a tutti gli altri concorrenti.

Il weekend di Budapest si apre con un’incoraggiante prova di forza della Ferrari nella prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Ungheria 2026, undicesima tappa stagionale del Mondiale di Formula Uno e ultimo appuntamento prima della pausa estiva. Charles Leclerc ha realizzato il miglior tempo assoluto in 1’19?075, rifilando distacchi notevoli al resto della concorrenza e trovando subito un buon feeling con la sua SF-26 all’Hungaroring. Il monegasco della Rossa ha fatto il vuoto nel time-attack con gomme morbide, sfruttando la competitività della macchina nelle curve medio-lente del circuito magiaro e candidandosi ad un ruolo da protagonista per il prosieguo del fine settimana, nonostante il problema tecnico (da verificare) che ha messo fine alla sua FP1 con sette minuti d’anticipo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - F1, la Ferrari fa sul serio! Leclerc al comando con ampio distacco nella FP1 del GP d’Ungheria

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