F1 GP Ungheria oggi le prove libere in diretta | orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming

Oggi si svolgono le prove libere del Gran Premio d’Ungheria di Formula 1 all’Hungaroring di Budapest. La sessione FP1 e FP2 saranno trasmesse in diretta su TV8 e Sky, con aggiornamenti sui tempi e i risultati durante tutto l’arco delle prove. Gli appassionati possono seguire le sessioni sia in televisione che in streaming, grazie alle piattaforme ufficiali delle emittenti.

La diretta delle prove libere del GP Ungheria della Formula 1 2026 all'Hungaroring di Budapest: aggiornamenti live su FP1 e FP2 con tempi e risultati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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GP Ungheria: pre QP e commenti dei piloti. Diretta ore 18.15

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