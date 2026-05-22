F1 GP Canada oggi prove libere e qualifiche sprint in diretta | orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming

Oggi si svolgono le prove libere e le qualifiche sprint del Gran Premio del Canada di Formula 1 2026. La giornata prevede sessioni in pista e le relative qualifiche, con aggiornamenti sui tempi e le posizioni dei piloti. Gli eventi sono trasmessi in diretta su TV8 e Sky, e disponibili anche in streaming su piattaforme online. I tifosi possono seguire le sessioni in tempo reale, con dettagli sui tempi e le classifiche aggiornate durante l’intera giornata.

La diretta del GP Canada della Formula 1 2026, in pista oggi per le prove libere e le qualifiche sprint: aggiornamenti live su pole, tempi e risultati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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PROVE LIBERE & QUALIFICHE ASSURDE NEL GP DI MONTREAL!

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